Elazığ'da SGK'yı zarara uğratan çete çökertildi

Elazığ Valiliği, bazı özel sağlık ve bakım merkezlerinde usulsüz işlemler yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddialarıyla ilgili soruşturmada 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Elazığ Valiliği, bazı özel sağlık ve bakım merkezlerinde usulsüz işlemler yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddialarına ilişkin soruşturmada 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Valilik açıklamasında, soruşturmanın adli makamların koordinasyonunda sürdürüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"İlimiz Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı faaliyetler kapsamında; ilimizde hizmet veren bazı özel sağlık ve bakım merkezlerinde, mevzuata aykırı birtakım işlemler gerçekleştirildiği ve bu yolla kamu zararına sebebiyet verilerek haksız kazanç sağlandığı yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen deliller doğrultusunda genişletilen soruşturma neticesinde; bahse konu kuruluşlarda yürütülen tedavi ve bakım hizmetlerinde usulsüzlükler yapıldığı, yetkisiz alanlarda tıbbi işlemler gerçekleştirildiği, halk sağlığını ve hasta güvenliğini tehlikeye düşürecek uygulamalarda bulunulduğu ve süreçle ilgili yasal bildirimlerin adli makamlardan gizlendiği yönünde tespitler yapılmıştır. Söz konusu iddialara yönelik olarak, aralarında kamu görevlileri ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu toplam yirmi üç (23) şüpheli şahıs hakkında eş zamanlı adli işlem başlatılmıştır. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılması, iddiaların netleştirilmesi ve hukuki sürecin tamamlanması amacıyla arama, el koyma, inceleme ve soruşturma faaliyetleri titizlikle devam etmektedir. Kamu kaynaklarının korunması, sağlık hizmetlerinde güvenliğin sağlanması ve vatandaşlarımızın haklarının güvence altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar, adli makamların koordinasyonunda kararlılıkla sürdürülmektedir."

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
