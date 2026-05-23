Haberler

Keban Baraj Gölü'nde Türk somonu balığında hasat başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Baraj Gölü'nde yetiştirilen Türk somonunda hasat dönemi başladı. Kentte yıllık 56 bin 809 ton üretim kapasitesi bulunurken, 2025'te ihraç edilen balıklardan 121,5 milyon dolar gelir elde edildi. Beyhan Baraj Gölü'nün de üretime açılmasıyla kapasitenin 100 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Baraj Gölünde yetiştirilen somon balığında hasat yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elazığ'ın baraj gölleri ve doğal su kaynaklarıyla önemli bir su ürünleri üretim potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

İl genelinde 56 bin 809 ton yıllık üretim kapasitesi bulunduğu kaydedilen açıklamada, yaklaşık 47 bin ton su ürünü üretimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Kentte alabalık yetiştiriciliğinin yanı sıra yıllık 5 ila 10 bin ton civarında Türk somonu üretimi yapıldığı aktarılan açıklamada, 2025 yılında ihraç edilen balıklardan 121,5 milyon dolar gelir elde edildiği kaydedildi.

Keban Baraj Gölü'nde yetiştirilen Türk somonunda hasat döneminin başladığı belirtilen açıklamada, yetiştiricilik tesislerinde sürdürülen çalışmaların üretim sezonunun önemli aşamalarından biri olduğu bildirildi.

Açıklamada, Beyhan Baraj Gölü'nün de yetiştiriciliğe açılması ve diğer bazı baraj göllerinin de üretime kazandırılmasıyla Elazığ'ın su ürünleri üretim kapasitesinin yılda 100 bin tona çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

JP Morgan'daki 'köle' skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı

JPMorgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı
Yakınına el sallarken yola çıktığı sırada otomobil çarptı

Yakınına el sallarken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

İstanbul'da 8. Etnospor Kültür Festivali coşkusu yaşandı

İstanbul'da 8. Etnospor Kültür Festivali coşkusu
Hull City taraftarları, final maçını Türk bayraklarıyla bekledi, herkes aynı yorumu yaptı

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı