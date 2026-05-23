Keban Baraj Gölü'nde Türk somonu balığında hasat başladı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Baraj Gölünde yetiştirilen somon balığında hasat yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elazığ'ın baraj gölleri ve doğal su kaynaklarıyla önemli bir su ürünleri üretim potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

İl genelinde 56 bin 809 ton yıllık üretim kapasitesi bulunduğu kaydedilen açıklamada, yaklaşık 47 bin ton su ürünü üretimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Kentte alabalık yetiştiriciliğinin yanı sıra yıllık 5 ila 10 bin ton civarında Türk somonu üretimi yapıldığı aktarılan açıklamada, 2025 yılında ihraç edilen balıklardan 121,5 milyon dolar gelir elde edildiği kaydedildi.

Keban Baraj Gölü'nde yetiştirilen Türk somonunda hasat döneminin başladığı belirtilen açıklamada, yetiştiricilik tesislerinde sürdürülen çalışmaların üretim sezonunun önemli aşamalarından biri olduğu bildirildi.

Açıklamada, Beyhan Baraj Gölü'nün de yetiştiriciliğe açılması ve diğer bazı baraj göllerinin de üretime kazandırılmasıyla Elazığ'ın su ürünleri üretim kapasitesinin yılda 100 bin tona çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.