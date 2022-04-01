Elazığ'da kaybolan 9 yaşındaki down sendromlu kız çocuğu dağlık alanda bulundu - Haberler

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Elazığ'da kaybolan 9 yaşındaki down sendromlu kız çocuğu dağlık alanda bulundu

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da kaybolan 9 yaşındaki down sendromlu kız çocuğu dağlık alanda bulundu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki down sendromlu kız çocuğu, iz takip köpeği ile yürütülen çalışma sonucu dağlık alanda bulundu.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki down sendromlu kız çocuğu, iz takip köpeği ile yürütülen çalışma sonucu dağlık alanda bulundu.

Kalkankaya köyünde yaşayan down sendromlu Ruken Özbek'ten sabah oyun oynamak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ruken'in bulunması için köy kırsalında iz takip köpeği ve drone yardımıyla arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu Ruken, köyden 9 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda iz takip köpeğince bitkin ve soğuktan üşümüş halde bulundu.

Çocuk, yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Evlatlarına kavuşan aile jandarmaya teşekkür etti.

AA / İsmail Şen - Güncel

Karakoçan, oyunlar, Elazığ, Özbek, Güncel, Haberler

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