Elazığ'da Kadınlar Devlet Desteğiyle Turşu Yapıp Gelir Elde Ediyor

Elazığ'da kırsalda yaşayan kadınlar devlet desteğiyle yetiştirdikleri sebzelerden yaptıkları turşuları pazarlayarak gelir elde ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, kırsalda yaşayan kadınların desteklenmesi için "Lezzetli Turşular Mutlu Sofralar Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında Sakabaşı köyünde çiftçilik yapan 25 kadına, Elazığ Halk Eğitimi Merkezi'nde sebze yetiştiriciliği ve turşu yapımı eğitimi verildi.

Eğitimi tamamlayan kadınlara köylerinde turşu yapımında kullanılmak üzere sebze yetiştirmeleri için domates, biber, fasulye, kornişon, lahana gibi fideler ile gübre ve suluma sistemi desteği sağlandı.

Büyük emekle yetiştirdikleri sebzelerden imece usulü birbirinden leziz ve farklı turşular yapan kadınlar, turşularını fuarlarda, eş dost aracılığıyla ya da Elazığ-Malatya kara yolunun yanı başında bulunan köylerine gelen müşterilerine pazarlayarak gelir elde ediyor.

"Sebzeler turşuyla daha fazla katma değere dönüşüyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, AA muhabirine, projenin kadın çiftçilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek ve üretime etkin katılımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Bu sayede kırsalda kadın istihdamını desteklemeye ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmeye çalıştıklarını anlatan Taşkesen, şunları kaydetti:

"Kadın eliyle üretilen sebzelerin tamamından farklı farklı turşular yapıldı. Bu sayede ekonomik girdi sağlanıyor ve istihdama yönelik bir üretim oluyor. Bakanlığımız sadece tarımsal alanlarda üretimi değil aynı zamanda üretilen ürünlerin katma değere dönüşmesini de destekliyor. Bu projemizde sadece bir üretim desteği ve üretim teknik bilgisi yok, aynı zamanda sahada üretilen kaliteli sebzeler turşu yapımında değerlendirilerek daha fazla katma değere dönüşüyor."

Kadın çiftçileri bu tarz projelerle destekleyerek üretime değer, sofralara lezzet kattıklarını dile getiren Taşkesen, Bakanlığın gençlere ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptığını, bu projelerde sadece gençleri ve kadınları desteklediklerini bildirdi.

Taşkesen, "Kadınların üretime katılması ve ürettiklerini ekonomiye dönüştürmeleri için Bakanlığımız bu projeleri desteklemeye devam ediyor." dedi.

"Hem sosyalleştik hem de dayanışmamız arttı"

Çiftçilerden Fatmanur Şanik, kırsalda yaşayan kadınların çalışma hayatında yer edinebilmesi için bu tarz projelerin daha da artırılması gerektiğini dile getirdi.

Proje sayesinde köyde yaşayan kadınlar olarak geleceğe daha umutla baktıklarını aktaran Şanik, şunları kaydetti:

"20 gün boyunca bir eğitim gördük. Eğitim sonrasında destek olundu. Fidesinden gübresine, su borusuna kadar her ihtiyacımızda yardımcı oldular, daha sonra yetiştirdiğimiz sebzelerden turşularımızı yaptık. Hem sosyalleştik hem de dayanışmamız arttı."

Naime Ayçiçek ise devletin desteği sayesinde aile ekonomisine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Allah razı olsun, böyle bir proje sundular bize. Yardımcı oldular, sebzelerimizi yetiştirdik. Şimdi de turşu yapıyoruz." diye konuştu.

Melahat Koçtemir de projenin köydeki kadınlar arasında dayanışmanın artmasına vesile olduğunu ifade ederek, bu tür projelerin devamını beklediklerini kaydetti.