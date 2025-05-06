Elazığ'da Dolu Afeti: Ekinler Zarar Gördü

Elazığ'ı dolu vurdu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde etkili olan dolu, hayatı felç etti. Dolu nedeni ile ile etraf kısa sürede beyaza bürünürken, ekinler de zarar gördü.

Arıcak ilçesi Gümüşkaya Mahallesi'nde dolu yağışı etkili oldu. Bir anda bastıran dolu nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşarken, çevre de beyaza büründü. Kısa süreli etkili olan dolu ekin ve ağaçlara zarara neden oldu.