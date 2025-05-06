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Elazığ'da Dolu Afeti: Ekinler Zarar Gördü

Elazığ'da Dolu Afeti: Ekinler Zarar Gördü
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Elazığ'ın Arıcak ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, çevreyi beyaza bürüyerek ekinlere zarar verdi. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Elazığ'ı dolu vurdu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde etkili olan dolu, hayatı felç etti. Dolu nedeni ile ile etraf kısa sürede beyaza bürünürken, ekinler de zarar gördü.

Arıcak ilçesi Gümüşkaya Mahallesi'nde dolu yağışı etkili oldu. Bir anda bastıran dolu nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşarken, çevre de beyaza büründü. Kısa süreli etkili olan dolu ekin ve ağaçlara zarara neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YILDIZ - Güncel
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