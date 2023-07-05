Elazığ'da beton pompası devrildi, 2 kişi yaralandı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen kazada, beton pompası kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde beton pompasının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Sürek köyü yolunda, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 23 ABZ 956 plakalı beton pompası kontrolden çıkarak dağlık bölgede şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü ile araçtaki bir kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel