Ekvator Enerji, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile birlikte 'Bir Kapakla İz Bırak' sosyal sorumluluk projesini başlatıyor. Proje kapsamında plastik kapaklar toplanarak tekerlekli sandalyeye dönüşecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Ekvator Enerji, TOFD ve İDO ile 'Bir Kapakla İz Bırak' projesini hayata geçiriyor

Ekvator Enerji, engellilerin sosyal hayata katılmalarına katkı sağlamak amacıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile birlikte tüm Türkiye'yi kapsayacak "Bir Kapakla İz Bırak" sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TOFD Genel Başkanı Semra Çetinkaya, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Sınav, Ekvator Enerji Pazarlama ve İş Geliştirme Yönetmeni Arda Tunca, İDO Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Filiz Şafak'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Bir Kapakla İz Bırak projesi protokolü imzalandı.

2011'den itibaren TOFD tarafından yürütülen Plastik Kapak Kampanyası'nı desteklemek, farkındalığı artırmak amacıyla Ekvator Enerji, İDO ve TOFD iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında su şişesi, damacana, meşrubat, yoğurt ve sıvı deterjan kapağı gibi her renk ve her çeşit plastik kapaklar gönüllüler tarafından toplanarak, tekerlekli sandalyeye dönüştürülecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İlk etapta 1250 lokasyonda planlanan proje kapsamında, Türkiye'nin 81 ilindeki gönüllü iş yeri, ofis, fabrika, alışveriş merkezi, hastane, okul gibi yerlerde kapaklar toplanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOFD Genel Başkanı Semra Çetinkaya, çevreyi atıklardan korumak ve topluma farkındalık kazandırmak için yıllardır özveriyle sürdürdükleri plastik kapak projelerinin yarattığı farkındalığın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekvator Enerji ve İDO ile yaptığımız bu anlaşma sayesinde kampanyanın bittiğini düşünen herkes tekrardan harekete geçecek ve plastik kapakları toplamaya devam edecektir. Plastik kapaklar sayesinde yüzlerce engelli birey arkadaşımıza sağlanan medikal malzeme desteği sayesinde birçok arkadaşımız sosyal hayata dahil oldu. Daha fazla hayata dokunabilmek için tekrardan desteklerinizi bekliyoruz. Ekvator Enerji ve İDO'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."