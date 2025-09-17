Ekvador'da Olağanüstü Hal İlan Edildi

KİTO, 17 Eylül (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ulaşım sendikalarının, dizel fiyatlarındaki artıştan dolayı greve gittiği ülkede yaşanan "ciddi iç huzursuzluk" nedeniyle 7 eyalette 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti.

Noboa'nın cuma günü dizel sübvansiyonlarını kaldırma kararını açıklaması üzerine pazartesi günü grevler başlamıştı. Grevlerin başlamasının ardından salı günü olağanüstü hal ilan eden Noboa, kararın polis ve acil durum yetkililerinden gelen, protesto ve yol kapatma eylemlerinin "kamu düzenini giderek daha fazla bozduğu" yönündeki "ciddi iç huzursuzluk" bildirimleri üzerine alındığını söyledi.

Kararnamede olağanüstü halle, "barışçıl olması ve diğer vatandaşların hak, özgürlük ve güvencelerini etkilememesi koşuluyla, gösteri yapma hakkına herhangi bir kısıtlama getirilmediği" ifadesine yer verildi.

Kararname, silahlı kuvvetler ve polis güçlerine düzeni sağlama, şiddeti önleme ve vatandaşları korumanın yanı sıra serbest dolaşımı ve ekonomik faaliyetleri korumak üzere gerekli önlemleri alma yetkisi de veriyor.