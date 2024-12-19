Ekonominin Savaşların Sebebi Olduğunu Vurguladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bulut, 20. yüzyılda kavga ve çatışmaların en büyük nedeninin ekonomi olduğunu söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun ilk oturumunda konuşan Bulut, Osmanlı'nın fethettiği yerlerde insanlara adalet ve merhametle hükmettiğini belirtti.

Osmanlı'nın fethettiği yerlerde insanların gönlüne girebildiğini aktaran Bulut,"Osmanlı bir Balkan ve Avrupa imparatorluğuydu. Balkanların özellikle Osmanlı Devleti'nin ve toplumunun birlikte yaşama konusundaki tecrübesinin oluşumunda önemli rolü var."dedi.

Bulut, Osmanlı'nın farklılıkları güce dönüştüren bir imparatorluk olduğunu ve her anlamda adaleti sağladığını dile getirdi.

Dünyada savaşların en önemli nedeninin ekonomi olduğuna vurgu yapan Bulut, "Ortadoğu'da, Balkanlarda, Kafkaslarda dünyanın değişik yerlerinde 20. yüzyılda demokrasi çağında sürekli kavga ve çatışma oluyor. Genelde paylaşım savaşı deniyor. Kaynakları kim kontrol edecek? Enerji kaynaklarını kim kontrol edecek? diye başlayan cümleleri hepimiz dinliyoruz. Özellikle modern kapitalizmin odaklandığı nokta kaynakların paylaşımı konusudur."diye konuştu.

Bulut, ekonomik üretim merkezinin Çin'e kaydığını ve bu yüzden Amerika ve Çin arasında bir savaş çıkabileceğini söyledi.

Sempozyumda daha sonra İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Emecen ve Sofya Üniversitesi Balkan ve Bizans Tarihi Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. İvan Ilchev konuşma yaptı.