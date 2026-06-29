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Tüik:  Ekonomik Güven Endeksi 98,9 Oldu

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TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi mayısta 97,2 iken haziranda yüzde 1,8 artışla 98,9'a yükseldi. Tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde de artış kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Ekonomik Güven Endeksinin bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak haziran ayında 98,9'a yükseldiği bildirildi.

TÜİK, haziran ayına ilişkin "Ekonomik Güven Endeksi"ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi mayıs ayında 97,2 iken, haziran ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 oldu.

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 102 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 112,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 83 değerini aldı.

Kaynak: ANKA
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