Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ilgili bakanlar ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, 18 bin 939 TL olan en düşük emekli aylığı gündemiyle bu hafta çarşamba ya da perşembe günü toplantı yapması bekleniyor. Toplantıda düzenlemenin etki analizi ve bütçe karşılığı değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'in en düşük emekli aylığı gündemiyle bu hafta içinde toplantı yapması bekleniyor.
TOPLANTI ÇARŞAMBA YA DA PERŞEMBE
Edinilen bilgilere göre toplantının, çarşamba veya perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Görüşmede 18 bin 939 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirmelerin ele alınacağı belirtiliyor.
ETKİ ANALİZİ VE BÜTÇE KARŞILIĞI MASADA
AK Parti kaynakları, toplantıda düzenlemeye ilişkin etki analizlerinin ve bütçeye yansımasının değerlendirileceğini aktardı. Yapılacak değerlendirmelerin ardından en düşük emekli aylığıyla ilgili atılabilecek adımların netleşmesi bekleniyor.
ARALIK ENFLASYONU AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 18,60 ZAM
TÜİK verileri doğrultusunda memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 oldu. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 aylık dönemi için maaş artışı yüzde 18,60 olarak hesaplandı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 12,19 ARTIŞ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 12,19 olarak belirlendi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YASAL DÜZENLEME GÜNDEMDE
En düşük emekli maaşına, emeklilere uygulanacak zam oranı olan yüzde 12,19 eklendiğinde ortaya çıkacak tutarın belirlenmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.