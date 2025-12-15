Tüik: Ücretli Çalışan Sayısı Ekim Ayında 16 Milyon 20 Bin 394 Kişi Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1.0 arttı. Bir önceki yılın aynı ayında ücretli çalışan sayısı 15 milyon 860 bin 31 kişi iken, 2025 yılı ekim ayında 16 milyon 20 bin 394 kişi oldu.

TÜİK, eylül ayına ilişkin "Ücretli Çalışan İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, 2025 ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 arttı.

Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayında ücretli çalışan sayısı 15 milyon 860 bin 31 kişi, 2025 yılı ekim ayında 16 milyon 20 bin 394 kişi oldu.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 ekim ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.

2025 ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.