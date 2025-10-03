Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre; enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3.23 artarken yıllık bazda ise yüzde 33.29 olarak açıklandı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Konut ve iş yerlerine ekim ayında yapılacak kira tavan zammı oranı ise yüzde 38.36 olarak hesaplandı. Böylelikle kira kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiralarına yüzde 38.36 zam yapabilecek.

Geçtiğimiz ay kira zam oranı yüzde 39.62 olmuştu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 30.000,00 TL

Kira artışı yapılacak ay: Ekim 2025

Kira artış oranı: % 38,36

Kira artış tutarı: 11.508,00 TL

Yeni kira tutarı: 41.508,00 TL

YILIN BAŞINDAN BU YANA AYLIK KİRA ARTIŞ ORANLARI

Ocak : 56,35

Şubat : 53,83

Mart : 51,26

Nisan : 48,73

Mayıs : 45,80

Haziran : 43,23

Ağustos : 41,13

Eylül : 39,62

Ekim: 38,36

KİRA ZAM TAVANI NASIL BELİRLENİYOR?

Ev sahiplerinin kiracılara uygulayabileceği en yüksek zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. Sözleşmede farklı bir hüküm bulunmadığı sürece, konut ve iş yeri sahipleri kiralara TÜİK'in ilan ettiği bu oranın üzerinde zam yapamıyor.