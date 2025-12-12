Tüik: İhracat Birim Değer Endeksi Ekim Ayında Yüzde 9,6 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dış Ticaret Endeksleri Ekim-2025 verilerini yayımladı. Verilere göre; ihracat birim değer endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı.

TÜİK'in bu yılın ekim ayı Dış Ticaret Endeksleri verilerine göre, ihracat birim değer endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2, ham maddelerde (yakıt hariç) ise yüzde 4,6 arttı, yakıtlarda yüzde 5,4 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,5 artış gösterdi.

İhracat miktar endeksi yüzde 7,0 azaldı

İhracat miktar endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8, yakıtlarda yüzde 19,7, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,7 arttı

İthalat birim değer endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3 arttı, yakıtlarda yüzde 5,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 3,3 arttı

İthalat miktar endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1, yakıtlarda yüzde 1,8, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) ise yüzde 1,4 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Eylül ayında 140,5 iken 2025 Ekim ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 138,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Ekim ayında 153,9 iken 2025 yılı Ekim ayında yüzde 7,0 oranında azalarak 143,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Eylül ayında 120,7 iken 2025 Ekim ayında %6,1 oranında artarak 128,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Ekim ayında 120,6 iken 2025 yılı Ekim ayında yüzde 3,3 oranında artarak 124,6 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Ekim ayında 91,2 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Ekim ayında 86,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,0 puan artarak, 2025 yılı Ekim ayında 91,2 oldu.