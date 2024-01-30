Ek Protokolle Kamu İşçilerinin Ücretleri Yükseliyor

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, "Ek protokolle en düşük kamu işçisi ücreti 32 bin lira civarına yükselecek. Mevcut ekonomik şartlarda bunu yeterli görmemekle birlikte imzalanan ek protokolü oldukça değerli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü mayıs ayında imzaladıklarını anımsattı.

Bu sözleşmeyle en düşük kamu işçisi ücretinin önce 15 bin liraya yükseltildiğini, ardından 2023 yılının ilk altı ayında refah payı dahil ücretlere yüzde 45'lik artış yapıldığını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Bu sözleşme o dönem iyi bir sözleşme olmasına karşın yüksek enflasyon karşısında eridi. Bunun üzerine, yılbaşından itibaren sözleşme başlangıç tarihlerinden kaynaklı ücret farklarının giderilmesi ve ek zam talebimizi dile getirdik. Sonraki süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda ve kamu işveren sendikası TÜHİS ile yapılan görüşmelerin ardından dün bir ek protokole imza atıldı."

"Sözleşmelerin 1 Ocak 2025'te başlaması kararı önemli"

Ek protokolle yaklaşık 230 bin kamu işçisinin de yüzde 32,57'lik ücret artışından yararlandığını vurgulayan Aslan, "Ek protokolle en düşük kamu işçisi ücreti 32 bin lira civarına yükselecek. Mevcut ekonomik şartlarda bunu yeterli görmemekle birlikte imzalanan ek protokolü oldukça değerli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ek protokolde emeği geçenlere teşekkür eden Aslan, yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde bir daha söz konusu farklılıkların olmaması için sözleşme yürürlük tarihinin 1 Ocak 2025 olması yönündeki kararın da önemli olduğunu anlattı.