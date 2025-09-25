EİT Üye Ülkeleri Başsavcıları Toplandı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Üye Ülkeleri Başsavcıları 6. Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Özbekistan Başsavcısı Nimetulla Yoldaşev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Pakistan, İran ve Suudi Arabistan başsavcıları ile EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan katıldı. Etkinlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk de yer aldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Yoldaşev, toplantının ülkesinde yapılıyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, toplantının teşkilata üye ülkeler savcılık kurumları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Toplantıda söz alan Özbekistan Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Mahmudov, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in toplantı katılımcılarına yolladığı mesajı okudu.

Toplantıda üye ülkeler başsavcılıkları arasındaki işbirliği ve karşılıklı diyaloğun geliştirilmesi, karşılıklı güven ve dayanışmanın artırılması, suçlarla mücadelede işbirliğinin pekiştirilmesi meselelerini ele alan katılımcılar, savcılık kurumları arasındaki mesleki işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi ve deneyim alışverişinin artırılması için bu tür toplantıların düzenli olarak yapılmasının önemini dile getirdi.

Katılımcılar, üye devletlerin yargı ve hukuk sistemlerindeki reformlar ve gelişmeler; siber suçlar ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili mevzuatların uygulanması konularında bilgi ve deneyim alışverişinde bulunurken, ayrıca üye ülkelerin yetkili organları arasındaki çok taraflı işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi de dahil suçla mücadeledeki işbirliklerinin artırılması ile ilgili meseleleri de ele aldı.

Toplantının EİT üyesi ülkelerin savcılık kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmek, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak için önemli bir platform olduğunu vurgulayan katılımcılar, savcılık kurumlarının çalışma ve faaliyetinde çağdaş bilgi ve bilişim teknolojilerinin uygulanması, dijital adli bilişimin geliştirilmesi, deneyim alışverişi ve siber güvenlik alanında uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi konularında da fikir alış verişinde bulundu.

Toplantının ardından katılımcılar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Başsavcıları 6. Toplantısı Sonuç Bildirisi'ni imzaladı.