Plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 82 bin 500 lira ceza

Plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 82 bin 500 lira ceza
Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan F.U.'ya 82 bin 500 lira ceza kesildi. Motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsü F.U.'ya 82 bin 500 lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde F.U. yönetimindeki plakasız motosikleti durdurdu. Ehliyeti ve kaskı olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü F.U.'ya Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Karayolları trafik kanunu' değişikliğiyle birlikte 'tescilsiz araç kullanmak', 'sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'kask takmamak' maddelerinden toplam 82 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet, trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
