Ehliyetsiz ve Kasksız Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, motosikleti önünü havaya kaldırarak kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ehliyetsiz ve kasksız sürücüye 26 bin 90 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi'nde motosikletin ön tarafını havaya kaldırarak arkasındaki kişiyle "tek teker" seyreden sürücünün videosunun sosyal medyada bazı hesaplarda paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yakalanan yaşı 18'den küçük sürücüye tescilli aracı plakasız kullanmaktan 10 bin 917, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 12 bin 977, koruma başlığı olmadan motosiklet kullanmaktan 690, tehlike yaratacak ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçları kullanmaktan 1506 lira olmak üzere 26 bin 90 lira idari para cezası kesildi.

"Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek"ten adli işlem başlatılan sürücünün motosikleti trafikten menedilerek emniyet müdürlüğünün bahçesine çekildi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Amirliğince temmuz ayında yapılan denetimlerde 583 aracın kontrol edildiği, 141 sürücüye kırmızı ışık ihlali, hatalı park, kask takmamak, yüksek sesle müzik dinleme, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, sigortasız, muayenesiz araçla yola çıkma, emniyet kemeri kullanmama gibi maddelerden 441 bin 912 lira cezai işlem uygulandığı, 16 motosiklet ve otomobilin trafikten menedildiği öğrenildi.