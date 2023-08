Eğitim Sen, Çedes Projesi'nin İptali Talebiyle 16 Eylül'de İzmir'de "Laik Eğitim, Laik Yaşam, Eşit Yurttaşlık" Mitingi Yapacak

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), veli dernekleri ve Alevi örgütleri, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesinin iptal edilmesi için 100 kuruluşla birlikte 16 Eylül'de İzmir'de "Laik eğitim, laik yaşam, eşit yurttaşlık" mitingi yapacağını duyurdu. Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, ÇEDES projesi iptal edilmediği takdirde diğer kentlerde de "laiklik buluşmaları" gerçekleştireceklerini söyledi.

Okullara 'Değerler Eğitimi' adı altında imam, hatip ve vaiz görevlendirilmesini öngören ÇEDES projesine tepkiler sürüyor. Eğitim Sen; Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan ÇEDES projesinin iptali ve laik eğitim için 16 Eylül'de İzmir'de büyük bir miting yapılacağını duyurdu.

Eğitim Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sendika Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, "Gerçekten gündelik hayatımızda unuttuğumuz bir kavram var hatta bu kavramı değersizleştiren iktidarın seçkinleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu kavram laiklik kavramı. Laiklik kavramı toplumun yarısını oluşturan kadınlar için son derece önemli" dedi.

Kurul, 16 Eylül'de İzmir'de yapılacak mitinge çağrıda bulunurken, ÇEDES projesinin iptal edilmediği takdirde diğer kentlerde de "laiklik buluşmaları" gerçekleştireceklerini belirterek şöyle konuştu:

"ÇEDES PROJESİ İPTAL EDİLMEZSE BAŞKA KENTLERDE BÜYÜK LAİKLİK BULUŞMALARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

"Laiklik konusuna duyarlı emek meslek örgütleri ve aynı zamanda demokratik kitle örgütleri olarak laiklik konusundaki bizi kaygılandıran gelişmeleri gözlemlediğimizde bu konuda ses vermek bu konuda siyasal iktidara 'dur' demek için bir şeyler yapmak durumdaydık. Eğitimin dinselleştirilmesine yönelik saldırılar giderek artıyor. İktidar eğer ÇEDES projesinin iptal etmezse laiklik karşıtı bu ilkeyi ihlal eden uygulamalarını durdurmazsa başka kentlerde bu büyük laiklik buluşmalarını gerçekleştiremeye devam edeceğiz."

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe ise 5 kurumun adına ortak yapılan basın açıklamasını okuyarak şunları söyledi:

"Türkiye'de siyasi iktidar eliyle eğitimin ve toplumsal yaşamın dini kurallara göre biçimlendirilmesine yönelik uygulamalar, eğitimin bütün kademelerinde ve toplumsal yaşamın her alanında etkilerini arttırarak sürdürüyor. Bugüne kadar attığı her adımda, sadece kendisi gibi düşünenler için demokrasi ve özgürlük talep eden, aykırı olan her sesi susturmak isteyen, demokratik talepleri baskı ve şiddet politikalarıyla bastırmaya çalışan siyasi iktidarın kendine demokrat ve sahte özgürlükçü yüzü toplumun daha geniş kesimleri tarafından görülmeye başlanmıştır.

"ÇEDES KAPSAMINDA BİR SÜREDİR ÜLKE ÇAPINDA TOPLANTILAR YAPILMAKTA VE ÇEŞİTLİ KARARLAR ALINMAKTADIR"

Bunun en son örneğini Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)' adlı protokolde görmek mümkündür. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokullar ve imam hatip okulları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı il/ilçe spor müdürlükleri/gençlik merkezleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Diyanet Gençlik Merkezleri iş birliğinde yürütülmekte olan ÇEDES kapsamında bir süredir ülke çapında toplantılar yapılmakta ve çeşitli kararlar alınmaktadır.

ÇEDES projesi ile sağlık alanında olduğu gibi, İzmir'de 842 okulda eğitim alanında da manevi danışman ve çeşitli din görevlileri için dini telkin ve dinsel etkinlik alanı oluşturulmuştur. Ruhban sınıfına açılan bu alanla, finansmanı merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak olan yeni bir dinci kadrolaşmanın yolu açılmıştır. Protokol, bir süre içermediği gibi ÇEDES uygulamalarının kısa bir süre sonra tüm illere yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

"MİTİNGİ 100'Ü AŞKIN KURUMUN DESTEĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Laiklik konusundaki duyarlılığımızı, laik eğitim ve laik yaşam düşümüzü kamuoyu ile paylaşmak ve siyasal iktidarın ÇEDES projesini iptal etmesi için 16 Eylül 2023'te yakın kentlerin de katılımıyla İzmir'de bölgesel bir miting yapacağız. Bölgesel İzmir mitingimizi, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın (Eğitim Sen), Alevi kurumlarının, veli derneklerinin, çok sayıda demokratik kitle örgütünün öncülüğünde, destekleyici yüzü aşkın kurumun, kadın örgütlerinin desteği ile gerçekleştireceğiz.

"16 EYLÜL 2023'TE YAPACAĞIMIZ İZMİR MİTİNGİNE TALEPLERİYLE KATILMAYA VE GÜÇ VERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Siyasi iktidarın yıllardır savunduğumuz taleplerimizi yok sayan dayatmacı anlayışına karşı en güçlü ve etkili yanıtı vermek için, iktidarın baskılarına, ayrımcı uygulamalarına maruz kalanları, kendilerinin ve çocuklarının geleceğinden endişe edenleri, bütün emek ve demokrasi güçlerini, 16 Eylül 2023'te yapacağımız İzmir mitingine talepleriyle katılmaya ve güç vermeye davet ediyoruz. Laiklikten, demokrasiden, özgürlüklerden ve eşit yurttaşlıktan yana olan tüm kurumları 'Laik Eğitim, Laik Yaşam, Eşit Yurttaşlık Mitingi'ne güçlü biçimde katılmaya davet ediyoruz. Tüm kadınların ve gençlerin, eğitim ve bilim emekçilerinin, laiklik konusunda duyarlı tüm yurttaşlarımızın, velilerin katılımını bekliyoruz."