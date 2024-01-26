Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2023 yılında 1.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

KERİM UĞUR

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, 2023 yılı içerisinde 1 milyar 610 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, bugün Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Hizmet Binası Mete Oğuz Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Kuru meyve sektöründeki güncel gelişmelerin değerlendirildiği ve planlanan projeler hakkında bilgi verilen toplantıya; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, TİM Meclis Üyesi Birol Celep, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz katıldı.

EKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, 2023 yılında yapılan ihracat rakamlarını "Bugün yaklaşık 500 bin ton civarında kuru meyvemizi yaklaşık 1 milyar 610 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek sorumluluğumuzu yerine getirdik" sözleriyle ifade etti.

"2023 YILINDA ÜRÜNLER DE YÜZDE 35 NOKSANLIK OLDU"

Başkan Işık, 2023 yılının zorlu bir süreçten geçtiklerine dikkat çekerek "2023 yılı kendi içinde çok farklılıklar gösterdi. Malum ülkemizde bir deprem oldu Bizim kuru meyvemizde bilhassa kayısımız daha çok deprem bölgesinin içindeydi. Daha sonra da 2023'ün mahsülünü alırken de iklimsel şartlarla karşılaştık. Mart ayına kadar yağmur yağmadı, Marttan sonra da aşırı yağışlar nedeniyle ürünü elde etmek zorlaştı. 2023 yılında yüzde 35 kadar mahsulde bir noksanlık oldu. Bunu üzümde de kayısıda da incirde de yaşadık. O kadar dinamik bir sektörüz ki bilhassa ihracatımız bu yetiştirilen ürünlerin yaklaşık yüzde 70-75'i ihracata gidiyor. Biz miktarda kaybettiğimizi değerde kazanarak miktarda kaybedilen oranı tutturarak 1 milyar 610 milyon dolar rakamını yakaladık" dedi.

"İHTİSAS BORSACILIĞI VE LİSANSLI DEPOLAR KURMALIYIZ"

Tarım ürünlerinde en önemli ihtiyaçlardan birinin ihtisas borsacılığının kurulması ve lisanslı depoların faaliyete geçmesi olduğunu dile getiren Işık, "O zaman kuru meyve tam dünya standartlarında oluşan bir ürün olacaktır. Biz de devletle yaptığımız çalışmada bunun alt yapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bir pandemi tüm dünyanın gıda ve tarım politikasını değiştirdi. Kuru meyvede 115 ülkeye ihracatı olan bir ülkeysek bizim de bu ülkelere göre güncellenmemiz gerekiyor. Şu anda 110 ülkenin standartlarını yerine getirebiliyoruz. Bizim için asıl olan başarı sürdürülebilir bir üretimi sağlamaktır" şeklinde konuştu.