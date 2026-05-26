MAÇTAN SAATLER ÖNCE NE OLDU?

1970 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'nin efsane kalecisi Gordon Banks, maç öncesi ciddi mide rahatsızlığı geçirerek sahaya çıkamadı. Yıllar sonra, bu rahatsızlığın CIA tarafından Brezilya lehine yapılmış bir sabotaj olabileceği iddia edildi. Banks'in ailesi ve futbol yazarı Brian Glanville, şüphelerini dile getirirken, kesin bir kanıt bulunamadı.

1970 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'nin efsane kalecisi Gordon Banks, maçtan saatler önce ciddi bir mide rahatsızlığı geçirdi ve sahaya çıkamadı. Banks'in rahatsızlığı, Çekoslovakya maçı sonrası başlamış, iyileştiği düşünülürken çeyrek final günü yeniden nüksetmişti. Yıllar sonra, bazı çevrelerde Banks'in 'beynine darbe aldığı' yönünde söylentiler çıktı. Banks'in otobiyografisinde rahatsızlığını içkiye bağlamasına rağmen tartışmalar bitmedi.

BBC'nin eski editörü Gabriel Gatehouse, Banks'in torunu Ed Jervis'in kendisiyle iletişime geçmesiyle konuya ilgi duydu. Aile de şüphelerini dile getirdi; torun Ed Jervis, dedesinin 'her zaman bir şüphe taşıdığını', oğlu Robert Banks ise 'babamın hastalanmasının çok garip' olduğunu söyledi. Futbol yazarı Brian Glanville, 2007'deki kitabında Banks'in 'sabotaj kurbanı olabileceğine inandığını' yazdı. Glanville'e göre, ABD'li senatör Stuart Symington, 'Bu Cıa'nın işiydi. İngiltere'nin Brezilya'yı yenmesine izin vereceğimizi mi sandınız?' demişti.

İddialara göre ABD, Brezilya'daki askeri diktatörlüğü destekliyordu ve 1970 Dünya Kupası'nı kazanmak, rejimin popülaritesini artırmak için önemliydi. Gatehouse, CIA arşivlerinde 1971 tarihli bir belge buldu; belgede Brezilya Devlet Başkanı Medici'nin futbol başarısıyla kendini ilişkilendirdiği yazılıydı. Ancak Gatehouse, doğrudan bir zehirlenme kanıtı olmadığını kabul etti. Aynı dönemde bir CIA biyoloğunun 'şiddetli mide bulantısına yol açabilecek maddelerden' bahsettiği de iddialar arasında.

