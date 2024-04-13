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Eflani'de ağaç kesimi sırasında ölüm: 3 şüpheli gözaltına alındı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tabaklar Mahallesi Tepecik Küme Evleri'nde Orhan Ünal'ın (27) testereyle kestiği ağacın altında kalması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Ünal, ambulansla Eflani İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ünal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kesim sırasında Ünal'a yardım eden Y.E, E.S. ve E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük Eflani Olaylar Gözaltı Suç Güncel Haberler

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