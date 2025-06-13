Efkan Ala, Azerbaycan'da Ekonomik ve Siyasi İlişkileri Güçlendirme Ziyareti Gerçekleştirdi

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Tahir Budaqov ile birlikte Azerbaycan'daki Uluslararası Demokratlar Birliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Tahir Budaqov ile Azerbaycan'daki Uluslararası Demokratlar Birliği'ni (UID) ziyaret etti.

Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'daki Uluslararası Demokratlar Birliği'ni, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Tahir Budaqov ile ziyaret ettik. Ziyaretimizde Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ile iki ülke arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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