Efkan Ala, Azerbaycan'da Ekonomik ve Siyasi İlişkileri Güçlendirme Ziyareti Gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Tahir Budaqov ile Azerbaycan'daki Uluslararası Demokratlar Birliği'ni (UID) ziyaret etti.

Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'daki Uluslararası Demokratlar Birliği'ni, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Tahir Budaqov ile ziyaret ettik. Ziyaretimizde Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ile iki ülke arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.