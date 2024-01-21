Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali düzenlendi

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen ve "Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı" olarak nitelendirilen Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, 42. kez düzenlendi.

Selçuk Belediyesinin katkılarıyla Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı tarafından Pamucak Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen develer mücadele etti.

Çok sayıda deve güreşi meraklısı, soğuk havaya rağmen sahayı çevreleyen yamaçları erken saatlerden itibaren doldurdu.

Güreşler öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, dua edildi.

Sahipleri tarafından alanda dolaştırılarak müsabakaya hazırlanan develer, yapılan eşleşmeler sonrasında birbirleriyle güreşti. Yaklaşık 160 devenin güreştiği etkinlikte cazgırlar manileriyle izleyenleri coştururken bazı vatandaşlar, çalan davul ve zurnaya danslarıyla eşlik etti.

Vatandaşlar, deve sucuğu, yöresel tarım ve el sanatları ürünlerinin satıldığı tezgahların kurulduğu alanda güreşleri izlerken piknik de yaptı.