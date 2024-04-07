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Edremit'te Kamyon-Motosiklet Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İ.Y'nin (53) kullandığı 10 LV 401 plakalı kamyon ile Sami Yüce (56) yönetimindeki 35 ZA 1418 plakalı motosiklet, Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada savrulan motosikletten düşen sürücü Yüce, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Yüce, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü İ.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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