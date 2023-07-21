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Edremit Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

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Edremit Belediyesi, kırsal mahallelerdeki toprak yolları parke taşlı yollarla değiştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hacıarslanlar, Yaşyer ve Çamcı Mahallelerinde yeni yol çalışmaları yapıyor. Yenilenen sokaklar, kolay ulaşım ve rahat kullanım için vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Edremit Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kırsal mahallelerdeki toprak yolların yerini parke taşlı yollar alıyor.

Edremit Belediyesi yaz aylarında sahil kesimindeki çalışmaları sürdürürken kırsal mahalleleri de ihmal etmiyor. Hacıarslanlar, Yaşyer ve Çamcı Mahallelerinde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı belediye ekipleri yeni yol çalışmalarında sokakları kilit parke taş ile kaplıyor. Mevcut yolların da bakım onarımını yapan Edremit Belediyesi, kolay ulaşım ve rahat kullanım için yenilenen sokakları vatandaşın hizmetine sunuyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Edremit Belediyesi Güncel Haberler

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