Ediz Hun: Yaşlı Sanatçılara Daha Derinlikli Roller Yazılmalı

Ediz Hun: Yaşlı Sanatçılara Daha Derinlikli Roller Yazılmalı
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Usta sinema sanatçısı Ediz Hun, senaryoların gençlere yönelik yazılmasına eleştiride bulundu ve yaşlı oyuncular için daha yaratıcı roller istendi. Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali'nde konuşan Hun, sektörün yalnızca iç pazara hitap etmesinin sorunu derinleştirdiğini belirtti.

Haber : Hilal Solmaz

(İSTANBUL) - Sinema sanatçısı Ediz Hun, senaryoların gençlere göre yazıldığını belirterek, "Al Pacino, Robert de Niro gibi 70 yaşını geçmiş oyuncular hala ana karakterlerde rol alıyor. Bizde ise yaşlı sanatçılar genellikle 'amca', 'baba', 'dede' gibi kısıtlı rollerle sınırlandırılıyor" diye sitem etti.

Usta sanatçı Ediz Hun, Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Hun, sektörde yaşanan sorunlara değinerek, gençlere önerilerde bulundu.

Türkiye'de birçok deneyimli oyuncunun sinemadan çekildiğini söyleyen Ediz Hun, senaryoların gençlere göre hazırlandığını belirtti. Yaşlı oyunculara daha yaratıcı ve derinlikli roller yazılması gerektiğini ifade eden Hun, "Al Pacino, Robert de Niro gibi 70 yaşını geçmiş oyuncular hala ana karakterlerde rol alıyor. Bizde ise yaşlı sanatçılar genellikle amca, baba, dede gibi kısıtlı rollerle sınırlandırılıyor" siteminde bulundu. Hun, bu durumun sebebini sektörün sadece Türkiye iç pazarına hitap etmesine bağladı.

Kendilerine sunulan rollerin yetersiz olduğunu anlatan Ediz Hun, "Benim halkım beni beğensin isterim. Örneğin mesleğinde yaşadığı sorunlara karşı mücadele eden bir profesör, hastalığıyla mücadele eden bir yetişkin ya da bir emeklinin hayatı gibi rol gelirse oynarım. Ama sırf 'baba rolü' bana yetmiyor" diye konuştu.

Tiyatro sahnesine 79 yaşında, 68 sayfalık bir oyunu ezberleyerek çıktığını ifade eden Hun, "Disiplin, irade ve sorumluluk olmazsa sahnede duramazsınız" dedi. Eğitimin sadece meslek için değil, karakter için de önemli olduğunu vurgulayan usta oyuncu, "İyi insan olmak en büyük başarıdır; dürüstlükten şaşmayın" mesajını verdi.

Yeşilçam dönemini "Zor ama tutkulu günlerdi" diye anlatan Ediz Hun, o dönemin disiplinli çalışma anlayışının gençlere örnek olması gerektiğini belirtti. Sanat hayatı boyunca yaşadığı zorluklara rağmen sinemadan kopmadığını söyleyen Hun, "Kas yırtılması yaşadım ama işimi severek yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Ediz Hun gençlere, "Sabırlı olun, öğrenmeye açık olun ve disiplinli çalışın. Başarının yolu buradan geçer" diye seslendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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