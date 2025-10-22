Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ'daki Alüminyum Fabrikasını Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ'da alüminyum fabrikasında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Keşan'da kurulacak organize sanayi bölgesinde 263 dönüm alanda yatırım yapacak olan Teknik Alüminyum firmasının Tekirdağ'daki fabrikasını ziyaret etti.

Sezer, fabrika yetkililerinden üretim, istihdam, kapasite ve ihracat verilerine yönelik bilgi aldı.