Edirne Valisi Yunus Sezer, "Mahalle Ligi" Projesi'nin voleybol ve basketbol müsabakalarının açılışını gerçekleştirdi.

Sezer, daha önce spor yapmamış 1025 öğrenciyi futbol, basketbol ve voleybol branşlarıyla buluşturan proje kapsamında Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki voleybol ve basketbol müsabakalarını izledi.

Öğrencilerle sohbet eden Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'tan proje hakkında bilgi aldı.

Proje kapsamında merkez ve ilçelerden 21 ilkokul ve 20 ortaokul öğrencilerinden takımlar oluşturulduğunu belirten Sezer, "Amacımız her çocuğumuzu spor ile tanıştırarak bir yetenek kazanmasını sağlamak. Projenin ilimize ve çocuklarımıza katkısı büyük." diye konuştu.