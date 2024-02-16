Üye Girişi
Haberler

Edirne Valisi Yunus Sezer, 'Mahalle Ligi' Projesi'nin voleybol ve basketbol müsabakalarının açılışını gerçekleştirdi

Güncelleme:

Edirne Valisi Yunus Sezer, 'Mahalle Ligi' Projesi kapsamında düzenlenen voleybol ve basketbol müsabakalarının açılışını gerçekleştirdi. Proje kapsamında 1025 öğrenci futbol, basketbol ve voleybol branşlarıyla tanıştırıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Mahalle Ligi" Projesi'nin voleybol ve basketbol müsabakalarının açılışını gerçekleştirdi.

Sezer, daha önce spor yapmamış 1025 öğrenciyi futbol, basketbol ve voleybol branşlarıyla buluşturan proje kapsamında Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki voleybol ve basketbol müsabakalarını izledi.

Öğrencilerle sohbet eden Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'tan proje hakkında bilgi aldı.

Proje kapsamında merkez ve ilçelerden 21 ilkokul ve 20 ortaokul öğrencilerinden takımlar oluşturulduğunu belirten Sezer, "Amacımız her çocuğumuzu spor ile tanıştırarak bir yetenek kazanmasını sağlamak. Projenin ilimize ve çocuklarımıza katkısı büyük." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Basketbol Voleybol Valilik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 17- 18 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ: Malatya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları! Yemekteyiz Müjgan kimdir? Yemekteyiz hangi kanalda? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! 17 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BU AKŞAM MAÇ VAR MI? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı? ATM'LERDEN NAKİT ÇEKİM LİMİTİ NE KADAR OLDU? Nakit çekim limiti ne kadar oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM FRAGMAN! SANDIK KOKUSU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? | Son bölümde ne oldu? SORA NEDİR? OPENAI SORA NEDİR? Yapay zekayla video yapılacak mı? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek? SURVİVOR SAHRA NEDEN DİSKALİFİYE OLDU? Survivor Sahra ayrıldı mı, neden ayrıldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title