Edirne Valisi Sezer üreticileri ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, üretimin, emeğin ve alın terinin her zaman yanında olacaklarını belirterek, üreticilere desteğin sürdürüleceğini söyledi.

Vali Sezer, Karaağaç Mahallesi'nde Tanju ve Münise Kapanlı çiftine ait seraları ziyaret etti.

Ziyarette, seralarda yürütülen üretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Sezer, üreticilerle sohbet etti.

Tarım ve üretimin önemine dikkati çeken Sezer, üreticilerin desteklenmesinin hem kırsal kalkınma hem de sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.