Edirne Valisi Sezer Lalapaşa'da köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa'da köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa'da köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Sezer, Sarıdanışment köy kahvehanesinde düzenlenen toplantıda, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında kurum müdürleri ve muhtarlardan bilgi aldı.

Köylere hizmet götürülmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Sezer, yatırım anlamında verimli bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Bu yıl da yapacakları birçok yatırım olduğunu belirten Sezer, "Bu işlerimize de ağzımızın tadıyla inşallah devam edelim. Makamlar, mevkiler ne olursa olsun bizim mesleğimiz, asıl işimiz gönüllere dokunmak. Gönüllere dokunduğumuz müddetçe biz yol almış sayarız kendimizi. Nerede olursak olalım, hangi yeri işgal edersek edelim, insana faydalı olmayan insandan kimseye hayır gelmez." dedi.

Sezer, hiçbir ayrım gözetmeden insanlara hizmetkar olmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, valilere, "insanları başınızın üstünde taşıyın, gönüllerini alın" talimatını verdiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Bizlerin de talip olacağı iş budur. Ne kadar insanımıza ulaşıp yüzünü güldürürsek o kadar memnun oluruz. Güzel bir koordinasyonla gitmek lazım. Kurumların birbirini tamamlaması lazım. Köylerimizdeki taleplerin listesi her toplantıda azalıyor. Bu sene sonu bir araya geldiğimizde daha da azalacak. Artık farklı projeleri, 'köylerimizin gelir durumunu nasıl artırabilirizi' konuşacağız.

Çömlekköy gibi işte depreme rağmen yapılan baraj var. Allah razı olsun Tarım ve Orman Bakanımızdan. Yatırım programına alındı ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Edirne için bir hayal gerçekleşiyor. İşte Çakmak Barajı yapıldı. Bundan sonra Dombay'dan Süloğlu'na kadar su götürelim, döndürelim. Köylümüz gelir elde etsin. Topraklarımız bereketlensin."

Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
