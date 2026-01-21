Haberler

Vali Sezer'den Kunduracılar Sokağı İncelemesi

Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarında sona gelinen Kunduracılar Sokağı'nda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Saraçlar Caddesi'ne paralel uzanan sokağı gezen Vali Sezer, yapılan çalışmaları inceledi.

İhya çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan sokaktaki yenilikler hakkında bilgi alan Sezer, esnafla sohbet etti.

Sezer, desteklerinden dolayı Edirne adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
