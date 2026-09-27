Haberler

Edirne Valisi Sezer, 43 bin metrekarelik huzurevi projesini yerinde inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Sezer, 43 bin metrekarelik huzurevi projesini yerinde inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte yapımı süren huzurevi projesini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. 16 bin metrekaresi kapalı toplam 43 bin metrekarelik tesiste sinema salonu, atölyeler ve spor merkezleri ile yürüyüş yolları, açık otopark ve ambulans yolu yer alacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı devam eden huzurevinde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, kentte yeni ve modern bir yaşam alanı oluşturulması amacıyla yapımı süren projeyi inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat çalışmaları tamamlanan huzurevi, 16 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 43 bin metrekarelik alanda hizmet verecek.

Yaşlılara yönelik sosyal imkanlarıyla öne çıkan tesiste sinema salonu, atölyeler ve spor merkezleri yer alacak. Bina çevresinde yürütülecek peyzaj ve çevre düzenlemeleri kapsamında ise yürüyüş yolları, açık otopark ve ambulans yolu oluşturulacak.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' oyunu ile KKTC'de sahne aldı

Kim der 84 yaşında! Sahnedeki performansı hayran bıraktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Bakan’dan babasına dikkat çeken benzetme: Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı

“Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı” dedi! Bakın kimi anlatıyormuş
Trabzon’da viraj faciası! Otomobil dereye uçtu, sürücü kurtarılamadı

Dereye uçan otomobilde can pazarı! Sürücü kurtarılamadı
DEVA’lı Ekmen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Mal varlıkları araştırılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu: Mal varlıkları araştırılsın
Düğünde havaya ateş açıldı! İzne gelen uzman çavuş hayatını kaybetti

Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı
Güney Afrika’da bara kanlı baskın! 17 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç saldırı! Cesetleri barın önüne böyle dizdiler
Fenerbahçe'ye transfer yasağının gelmesine neden olan rakam ortaya çıktı

F.Bahçe'nin transfer yasağını kaldırmak için ödeyeceği para belli oldu
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti! Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı

AK Parti'nin kritik ismi istifa etti! Savcılık hemen düğmeye bastı