Edirne Valisi Köy Yollarında Sıcak Asfalt Çalışmalarını İnceledi
Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Özel İdaresi tarafından yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Sezer, 2024 yılına kadar 150 kilometre yolun sıcak asfalt ile buluşacağını açıkladı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, "Köylerimizi sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.
Vali Sezer, İl Özel İdaresi tarafından Edirne Merkez ve ilçelere bağlı 15 köyün ulaşımını ilgilendiren sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Yaklaşık 23 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt atılan alanda yetkililerden bilgi aldı.
Vali Sezer, 2024 yılı içerisinde 150 kilometre yolun sıcak asfalt ile buluşacağını belirtti.