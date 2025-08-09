Edirne Valisi, Başarı Elde Eden Milli Sporcuları Kabul Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, başarı elde eden milli sporcuları kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre ziyarette, "Trisome Games 2024 Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası" 63 kilogramda dünya ikincisi Bengi Aleyna Yıldız, 17 yaş altı branşında Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü Eylem Engin, 20 yaş altı branşında Avrupa üçüncüsü Elmira Yasin ve Ayşe Erkan ile 17 yaş altı branşında Avrupa ikincisi Fatma Yılmaz yer aldı.

Sezer, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılar elde eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.