Edirne Valisi, Başarı Elde Eden Milli Sporcuları Kabul Etti

Edirne Valisi, Başarı Elde Eden Milli Sporcuları Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trisome Games 2024 Dünya Şampiyonası'nda derece elde eden milli sporcuları kabul ederek tebrik etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, başarı elde eden milli sporcuları kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre ziyarette, "Trisome Games 2024 Down Sendromlu Sporcular Dünya Şampiyonası" 63 kilogramda dünya ikincisi Bengi Aleyna Yıldız, 17 yaş altı branşında Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü Eylem Engin, 20 yaş altı branşında Avrupa üçüncüsü Elmira Yasin ve Ayşe Erkan ile 17 yaş altı branşında Avrupa ikincisi Fatma Yılmaz yer aldı.

Sezer, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılar elde eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Çıtak'tan 'polisin üzerine araba sürdü' iddiasına yanıt

Polis havaya ateş açarak durdurmuştu! Günler sonra konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.