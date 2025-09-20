Edirne Uluslararası Bisiklet Festivali'nde Pedal Çevirildi

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Edirne Uluslararası Bisiklet Festivali" düzenlendi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun destekleriyle Edirne Belediyesi ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Türk, Bulgar ve Yunan bisikletliler pedal çevirdi.

Etkinlik, Saraçlar Caddesi'ndeki festival alanında bando konseriyle başladı.

Halk oyunları gösterisiyle devam eden programda konuşan Belediye Başkanı Filiz Gencan, Avrupa Birliği ve birçok kuruluşun desteğiyle geniş katılımlı bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Pedal çevirerek sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik mesajı verdiklerini belirten Gencan, "Şehrimizde daha yeşil alanlar ve daha fazla bisiklet dostu yollar olsun istiyoruz. Bundan sonra şehrimizde yeni planlamalar yaparken önceliğimiz yeşil alanlar ve bisiklet yollarının çok olması, vatandaşların huzurlu ve güvenli yaşayacağı alanlar oluşturmak olacak." ifadelerini kullandı.

Gencan, festival kapsamında kentin tarihi köprüleri ve caddelerinde pedal çevirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

ETSO Başkanı Sezai Irmak ise bisiklet kullanımının yaygınlaşması için bu tarz etkinliklerin artması gerektiğini ifade etti.

Bisikletin çevre dostu bir araç olduğunu belirten Irmak, "Bu kadar çok araç ve hava kirliliği olmasın. Avrupa'daki örnek şehirler gibi herkes işine bisikletle gidip gelsin." diye konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Müsteşar Ramunas Janusauskas da sürdürülebilir hareketliliğin sağlanması için pek çok çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Festival kapsamında yaklaşık 200 bisikletli, tarihi köprüleri de kullanarak kent genelinde pedal çevirdi.