Edirne Ticaret Borsasından Trakya Birlik'e ziyaret

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç'i ziyaret etti.

Ziyarette, Trakya Birlik'in 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırbiç'e tebriklerini ileten Öztürk, birliğin yağlı tohumlar üreticisinin güvencesi ve sektörün öncü kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Öztürk, Trakya Birlik'in üretimden pazarlamaya yürüttüğü faaliyetlerle Edirne, Trakya ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA