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Edirne Tarım ve Orman Müdürü Lalapaşa'da çiftçilere yeni destekleme modelini tanıttı

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Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Lalapaşa'nın Çallıdere köyünde çiftçilerle bir araya geldi ve bitkisel üretimde yeni destekleme modelini tanıttı. Ayrıca, Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Lalapaşa'nın Çallıdere köyünü ziyaret etti.

Köy halkıyla birlikte merada incelemede bulunan Bayazıt, muhtardan bilgi aldı.

Bayazıt ardından çiftçilere bitkisel üretimde yeni destekleme modelini tanıttı.

YEDAM Keşan Şubesinin çalışmaları anlatıldı

Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Keşan Şubesi'nin açıldığı günden bu yana 111 başvuru aldığını belirtti.

Bilgiç, şubede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bugüne kadar danışanlarla 5 bin 613 görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Danışanın motivasyonun çok önemli olduğunu belirten Bilgiç, "Kişilerle haftalık olarak ücretsiz bir şekilde görüşme gerçekleştiriyor ve tedaviyi yürütüyoruz. Bu süreçte ailelerle de görüşme yapıyoruz. Bağımlılık aynı zamanda bir aile hastalığı, ailenin de ihtiyacı, kaygıları olabiliyor. Onları da sürece dahil etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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