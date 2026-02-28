Haberler

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse üreticilerle buluşmayı sürdürüyor

Güncelleme:
Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, üreticilerle bilgilendirme toplantıları düzenleyerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla destek verdiklerini açıkladı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, üreticilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, Edirne ve ilçelerindeki köylerde ziyaretlerine devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını belirterek her hafta bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini kaydetti.

Köse, tarımsal üretimin verimli, sürdürülebilir ve kaliteli bir şekilde devam etmesi için çiftçilerle omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Üreticilerin sorularını da yanıtladıklarını aktaran Köse, toplantılarda üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) iş ve işlemleri, genel tarım sayımı, hayvan ve bitki sağlığı, Tarım Sigortaları (TARSİM) ve B-Reçete hakkında bilgi verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Haberler.com
