Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Yeni Dönem
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın atamasıyla Edirne Tarım ve Orman Müdürü olarak göreve başlayan İslam Köse, görevi devralan Atilla Bayazıt'a teşekkür ederek, tarımın gelişimi için çalışacaklarını ifade etti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse görevine başladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın tensipleriyle Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Köse, Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Atilla Bayazıt'tan görevi devraldı.

Bayazıt, Köse'ye başarı dileklerinde bulunarak çiçek takdim etti.

Görev süresi boyunca Edirne'de tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Bayazıt, Köse'ye çalışmalarında başarı diledi.

Köse de Bayazıt'a Edirne'ye kazandırdığı değerli hizmet ve emeklerinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Edirne'de de güzel çalışmalar yapacaklarını belirten Köse, "Bayrağı devraldığımız bu önemli görevi Edirne tarımının gelişmesi ve üretimin artırılması için en iyi şekilde yürütmeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
