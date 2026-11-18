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Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, kentte yaklaşık 50 bin lisanslı sporcu bulunduğunu, gençleri ve çocukları sporla buluşturan projelerin kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ak, Edirne İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantılarında gerçekleştirdiği sunumda, gençlik ve spor faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bakanlığın temel hedefinin sporun teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması olduğunu ifade eden Ak, "Herkesin bir spor dalıyla uğraşarak spor kültürü oluşturmasını hedefliyoruz." dedi.

Edirne'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın", okul sporları ve yetenek taraması gibi projelerin yürütüldüğünü aktaran Ak, kentte yaklaşık 50 bin lisanslı sporcu bulunduğunu, okul sporlarına 14 bin 500 öğrencinin katıldığını kaydetti.

Yetenek taraması kapsamında yaklaşık 27 bin öğrencinin tarandığını belirten Ak, gençlik merkezlerinin de 35 bin civarında üyeye sahip olduğunu bildirdi.

Dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukları sporla buluşturmak amacıyla "Okuldan Spora" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Ak, "Çocuklarımızı okuldan alıyoruz, spor salonlarına getiriyoruz. Orada antrenör eşliğinde spor yaptırıyoruz. İkramlarını yaptıktan sonra tekrar alarak mahallelerine bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin kapsamını genişlettiklerini dile getiren Ak, dezavantajlı mahallelerdeki çocukların diğer mahallelerde yaşayan akranlarıyla kaynaşması amacıyla Mahalle Ligi projesini de uyguladıklarını belirtti.

Mahalle Ligi'nden yararlanan öğrenci sayısının yaklaşık 14 bin 900 olduğunu aktaran Ak, "Sayın Valimizle bu projeleri devam ettireceğiz, sayılarını daha da artıracağız. İlçelerde de başladık, geliştirerek sürdüreceğiz." dedi.

Edirne'de 3 gençlik merkezi ve 4 genç ofisin hizmet verdiğini bildiren Ak, Yıldırım Mahallesi'nde açılması planlanan genç ofisle sayının 5'e ulaşacağını kaydetti.

Spor tesislerinin nüfusa oranı bakımından Edirne'nin Türkiye'de 11'inci sırada yer aldığını belirten Ak, Meriç ilçesinde tribün, soyunma odaları ve sentetik sahası bulunan stadın yapıldığını, aydınlatma çalışmalarının da planlandığını ifade etti.

Kaynak: AA