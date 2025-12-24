Haberler

"Çeribaşı kirazı" Edirne'nin coğrafi işaret tescili alan 15. ürünü oldu

Güncelleme:
Edirne'de yetiştirilen Çeribaşı kirazı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenerek bölgenin 15. coğrafi işaretli ürünü oldu. Enez ilçesinde üretilen kiraz, aroma ve dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.

Adını yetiştirildiği köyden alan Çeribaşı kirazı, Edirne'nin 15. coğrafi işaretli ürünü oldu. Bölgenin iklim koşulları ve toprak yapısının etkisiyle kendine özgü aroma, renk ve dayanıklılık özellikleri taşıyan kiraz, yerel tarımsal üretimde önemli bir değere sahip bulunuyor.

Enez ilçesinde yaklaşık 500 dekarlık alanda üretimi yapılan Çeribaşı kirazının önemli bir bölümü Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Edirne'de coğrafi işaret tecili alan ürünler arasında "Deva-i misk helvası", "Edirne badem ezmesi", "Edirne beyaz peyniri", "Edirne ciğer sarma", "Edirne mis meyve sabunu", "Edirne tava ciğeri", "Keşan Korudağ çiçek balı", "Keşan Mahmutköy kuru fasulyesi, "Keşan satır et", "Keşan Siğilli bamyası", "Meriç kara kavun", "Meriç yer fıstığı, "Uzunköprü köftesi", "İpsala pirinci" de yer alıyor.

"Üretimin artırılması için desteklerimiz sürecek"

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine, Çeribaşı kirazı için alınan coğrafi işaretin, kentin tarımsal değerlerinin korunması ve tanıtılması açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Çeribaşı'da yetiştirilen kirazın özel bir lezzetinin olduğunu belirten Köse, şunları kaydetti:

"Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusu ile tescillenen bu ürünle birlikte Edirne'mizin coğrafi işaretli ürün sayısı 15'e yükseldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, yerel ve özgün ürünlerimizin korunmasına yönelik bu tür çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Çeribaşı kirazının üretiminin artırılması ve marka değerinin oluşturulması konusunda desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle tekrardan tescilin üreticilerimize ve bölge ekonomisine hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
