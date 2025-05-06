Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu

Edirne İl Genel Meclisi Toplantısında Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi

Edirne İl Genel Meclisi Toplantısında Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Genel Meclisi'nin mayıs ayı toplantısında, CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan kadın cinayetlerinin durdurulması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti. Toplantıda ayrıca, şehrin altyapı ihtiyaçları ve amatör spor faaliyetleri de gündeme geldi.

Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları devam ediyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, meclis üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

İl Genel Meclisini önemsediğini belirten Yazgan, "Birçok önemli kararı grup bütünlüğüyle alıyorsunuz. Bunun için AK Parti Grubuna da teşekkürü bir borç bilirim. Umarım şehrimizin geleceği için daha önemli adımlar atılmasına vesile olursunuz. Şehrimizin bütün köylerinin temiz su ve kanalizasyon eksikliklerinin tamamlanması konusunda hassasiyet göstermenizi talep ediyorum." diye konuştu.

Yazgan, Şişli'de, zorla araca bindirilmek istendiği sırada eski eşi tarafından silahla öldürülen Bahar Aksu'ya Allah'tan rahmet diledi.

Gegeoğlu da Aksu'nun vefatının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Kadın cinayetlerinin durdurulması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade eden Gegeoğlu, "Kadınların sokaklarda rahatça yürüyebilmesini sağlamalıyız. Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyor, hemşerimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya katılan Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Muzaffer Yıldırım, kentteki amatör spor faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trendyol GO'nun çoğunluk hisseleri satıldı

E-ticarette dev satış! Yeni sahibi dikkat çekiyor
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.