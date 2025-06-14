Edirne İl Genel Meclisi Haziran Toplantıları Tamamlandı

Edirne İl Genel Meclisi Haziran Toplantıları Tamamlandı
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Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları sona erdi. Toplantılarda köylere yönelik hizmetler ve iklim değişikliği konuları görüşüldü. Komisyon başkanları, yangın riskinin arttığına dikkat çekerek, yerel müdahale kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları sona erdi.

Toplantıların son birleşimi yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

Ardından Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporları meclis üyelerine sunuldu.

Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy Komisyonu Başkanı Tunay Aslan, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle yangın riskinin arttığını belirtti.

Orman köylerinde yerel müdahale kapasitesinin artırılmasının önemine değinen Aslan, yeni tanker alımları için Orman Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin ortak eylem planı oluşturması gerektiğini aktardı.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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