Edirne gündem haberi | Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede devam eden üstyapı çalışmalarını inceledi.

Helvacıoğlu, İspat Cami Mahallesinde çevresinde yenileme çalışmaları yapılan Çamlıkent Sitesi'ni ziyaret etti.

Kısa zamanda güzel bir düzenleme çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Helvacıoğlu, "Modern Büfesi, yeni minibüs durağı, minibüs giriş çıkış noktaları, peyzaj ve oturma grubu düzenlemeleri Çamlıkent'e çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

Keşan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çağrı

Keşan Belediyesi, öğrencilerin üniversite tercihlerinde Keşan ilçesinde çeşitli bölümleri bulunan Trakya Üniversitesine yer vermesini istedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, öğrencilerin üniversite tercihini Keşan ilçesinde değerlendirebileceği aktarıldı.

Trakya Üniversitesine bağlı Keşan Meslek Yüksek Okulu, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulunda öğrencilerin eğitim göreceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birbirinden güzel gelecekler vaat eden bölümlerimizle Keşan'ımız bu yıl da üniversitede tercih edilen yerlerin başında yer alacak.Keşan ve Keşan Belediyesi olarak gönüllü turizm elçilerimiz olacak kıymetli öğrencilerimizi şehrimizde en iyi şekilde ağırlayacağımızın sözünü veriyoruz."

Keşan'da 17. Uluslararası Satranç Turnuvası düzenlenecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 17. Uluslararası Satranç Turnuvası hazırlıklarının başladığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde 2-7 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceklerini belirtti.

Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonunda hazırlıklara başladıklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Ülke satrancının önemli etkinliklerinden olan turnuvamızın kusursuz ve keyifli geçmesi için çok özenle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.