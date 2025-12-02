Haberler

Edirne'de esnaf han ve hamam restorasyonu nedeniyle Vali Sezer için teşekkür tabelası astı

Edirne'de esnaf han ve hamam restorasyonu nedeniyle Vali Sezer için teşekkür tabelası astı
Güncelleme:
Edirne'deki Havlucular Hanı ve Tarihi Mezit Bey Hamamı'nın restorasyonu tamamlanınca, bölge esnafı Vali Yunus Sezer'e teşekkür etti. Esnaf, yapılan çalışmalarla hem tarihi dokunun güçlendiğini hem de ekonomik canlanma yaşandığını ifade etti.

Edirne'de Havlucular Hanı ve Tarihi Mezit Bey Hamamı'nın restorasyonunun tamamlanmasının ardından bölge esnafı, çalışmalara destek veren Vali Yunus Sezer'e teşekkür etti.

Yediyol Ağzı Esnafları Dayanışma Derneği, "Şehrimizde esnaflık yaptığımız han ve hamamda cephe iyileştirme çalışmalarının gerçekleşmesini sağlayan Sayın Valimiz Yunus Sezer'e şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerinin yer aldığı tabelayı bölgeye astı.

Esnaf, teşekkürlerini basın açıklamasıyla da kamuoyuna duyurdu.

Hamam önünde açıklama yapan Dernek Başkanı Necat Yavuz, sokağın tarihi ruhunun yeniden ortaya çıktığını belirtti.

Restorasyonun olağan akışı sebebiyle zaman zaman zahmetler yaşandığını dile getiren Yavuz, "Bugün ortaya çıkan bu estetik ve düzenli görünüm, o zor günlerin boşa olmadığını gösteren önemli bir kazanım oldu. Yapılan çalışmalarla sadece tarihi doku güçlenmedi, aynı zamanda esnafın ekonomisi de canlandı. Sokakların daha temiz, düzenli ve tarihi kimliğe uygun hale gelmesi ziyaretçi sayısını arttırmış, iş potansiyeline doğrudan katkı sağlamıştır." dedi.

Yavuz, yenileme sonrası hem alışveriş hareketliliğinin hem de bölgeye olan ilginin arttığını vurguladı.

Vali Sezer'in sürece önemli katkılar sunduğunu ifade eden Yavuz, "Bu dönüşümün gerçekleşmesinde Edirne Valimiz Sayın Yunus Sezer'in büyük emeği, vizyonu ve desteği vardır. Bölge esnafı olarak kendisine teşekkürümüzü tabelayla göstererek kamuoyuyla paylaşmak istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
