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Edirne Enez'de kaymakam Vakıf köyünü ziyaret etti, belediye anız yasağını hatırlattı

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Edirne Enez'de kaymakam Vakıf köyünü ziyaret etti, belediye anız yasağını hatırlattı
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Enez Kaymakamı Yunus Emre Fırat, Vakıf köyünü ziyaret ederek muhtar ve köy sakinleriyle görüştü. Enez Belediyesi anız yakmanın yasak olduğunu, yakanlara idari para cezası uygulandığını bildirdi. Edirne'de tekvando kuşak sınavı yapıldı, geçen sporcular üst kuşağa hak kazandı.

Enez Kaymakamı Yunus Emre Fırat, Vakıf köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Fırat, ziyarette muhtar İzzet Yaman ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyarette, vatandaşların talep ve ihtiyaçları ile köylerde gerçekleştirilen hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Enez Belediyesinden anız uyarısı

Enez Belediyesi tarım arazilerinde anız yakmanın yasak olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, anız yakmanın toprağı verimsizleştirerek çevrede ve yerleşim alanlarında yangın riski oluşturduğu, trafik kazalarına yol açtığı belirtildi.

Anız yakanlar hakkında idari para cezası uygulandığı hatırlatılan açıklamada, çiftçilerin anızı yakmak yerine toprağa karıştırması gerektiği kaydedildi.

Kuşak sınavı yapıldı

Edirne'de tekvando kuşak sınavı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tekvando branşı kuşak sınavı, Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sınavı geçen sporcular üst kuşağa geçmeye hak kazandı.

Kaynak: AA
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