Edirne Emniyet Müdürlüğü Halı Saha Turnuvası Şampiyonu Oldu

Edirne Emniyet Müdürlüğü Halı Saha Turnuvası Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen 17. Kurumlararası Halı Saha Turnuvası'nda Edirne Emniyet Müdürlüğü, finalde Edirne Adliyesi'ni 8-3 yenerek şampiyonluk elde etti. Turnuvaya 36 takım katıldı ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Edirne'de düzenlenen 17. Kurumlararası Halı Saha Turnuvası'nda Edirne Emniyet Müdürlüğü şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilciliğince bu yıl 17'ncisi organize edilen turnuvaya 36 takım katıldı.

Turnuvanın final karşılaşması, Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Edirne Adliyesi takımları arasında kentteki bir halı saha tesisinde oynandı.

Karşılaşmayı Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya yönetti.

Müsabakayı 8-3 kazanan Emniyet Müdürlüğü, turnuvanın şampiyonu oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tohumcu ve diğer kurum müdürleri tarafından verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı

Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada

5,8'lik deprem anı kamerada! Panikle kaçarken birbirlerini ezeceklerdi
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, asgari ücretteki riske dikkat çekti

İşte asgari ücretteki gizli tehlike
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

İlk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı

Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı
Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi

Uzun süre haber alınamayan yaşlı çift kırsalda ölü bulundu
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.