Edirne'de Üstyapı ve Diplomasi Trafiği

Edirne Belediyesinin üstyapı çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yürütülen üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Peyzaj ve temizlik çalışmaları da ekiplerce yürütülüyor.

Başkonsolos Kafedzhiyska'dan ETSO Başkanı Irmak'a ziyaret

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak'ı ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel ve bölgesel iş birliklerinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Irmak, ziyaret dolayısıyla Kafedzhiyska'ya teşekkür etti.

Kerman, davet ziyaretlerini sürdürüyor

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, 25. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı davetlerini sürdürüyor.

Kerman, son olarak Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı ziyaret ederek festivale davet etti.

Kerman, Mercan'a kabulü dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA