Edirne'deki Ulus Pazarı Mahkeme ile Yeniden Açıldı

1) EDİRNE'DE BELEDİYENİN KAPATTIĞI ULUS PAZARI, MAHKEME YOLUYLA YENİDEN AÇILDI

EDİRNE Belediyesi'nin Ulus Pazarı için aldığı kapatma kararı, mahkeme yoluyla geçici olarak ertelendi. Karar sonrası pazar, yeniden yerli ve yabancı müşterilerini ağırlamaya başladı. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Yüksel Barış Atkoşan, "Belediyemizin aldığı idari karara karşı, Edirne İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talepli bir başvurumuz oldu. Mahkeme, geçici olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte her cuma günü açılan, Bulgar ve Yunan turistler başta olmak üzere hem yerli halkın hem de turistlerin uğrak noktası olan Ulus Pazarı'nın, yönetmeliğe uygun olmayan süreçler nedeniyle kapatılacağını duyurdu. Belediye ekipleri tarafından alınan kararla pazarın kapısına kilit vurulup, önlem amaçlı önüne kamyon çekildi. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi yönetimi, belediyenin aldığı karara itiraz amaçlı Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, pazarın açılma günü olan cuma gününe saatler kala 30 günlük geçici yürütmeyi durdurma kararı verdi.

'21 YILDIR EDİRNE'YE HİZMET VERİYORUZ'

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Yüksel Barış Atkoşan, Ulus Pazarı'nın 2004 yılından bu yana Edirne halkına en iyi şekilde hizmet ettiğini belirterek, "Edirne Ulus Pazarı, hepinizin bildiği üzere 2004 yılından bu yana, 21 yıldır Edirne halkına en iyi şekilde hizmet etmektedir. Özellikle Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan gelen turistlerin ciddi anlamda ilk durakları olmayı başarmıştır. Bu itibarla hem Edirne ekonomisine hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkıları söz konusudur. Ulus Pazarı sayesinde Edirne'ye gelen turistlerin, Saraçlar Caddesi başta olmak üzere, tüm Edirneli esnafımıza katkıları göz ardı edilmemelidir. Lokantalardan kafelere, otellerden eczanelere, berberlerden nalburlara ve daha sayamayacağımız birçok sektöre çok ciddi katkısı vardır. Ulus Pazarı, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle bölgenin cazibe merkezi konumundadır" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANINA YANLIŞ VE HATALI BİLGİLER VERİLDİ'

Edirne Belediye Başkanı Gencan'a yanlış yönlendirmeler yapıldığını düşündüklerini söyleyen Atkoşan, "Yönetim olarak, belediye başkanımıza Ulus Pazarı ile ilgili bazı çevreler tarafından yanlış ve hatalı bilgiler verildiğini düşünmekteyiz. Aniden gelişen bu sürecin başka bir açıklaması yoktur. Belediye başkanımızla en kısa zamanda bir araya geleceğiz ve birlikte mutlaka bir çözüm üreteceğiz. Bizim de bir yerde eksiğimiz varsa gidereceğiz. Belediyemizle 21 yıldır uyum içinde çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'YÖNETMELİĞE AYKIRI BİR DURUM YOK'

Ulus Pazarı'nda yönetmeliğe aykırı bir durum olmadığını belirten Atkoşan, "Ulus Pazarı, bir tekstil ve giyim pazarıdır. 5957 sayılı Pazar Yerleri Yönetmeliği, sadece sebze, meyve ve gıda ürünlerinin satıldığı pazarları kapsamaktadır. Dolayısıyla Ulus Pazarı'nın yönetmeliğe aykırı bir durumu yoktur. Bununla ilgili elimizde Edirne İdare Mahkemesi kararları, Danıştay kararları ve Ticaret Bakanlığı'nın görüş yazıları mevcuttur" dedi.

'4 BİN KİŞİNİN EKMEK TEKNESİ'

Ulus Pazarı'nın 4 bin kişinin geçim kaynağı olduğunu kaydeden Atkoşan, "Edirne Ulus Pazarı, 21 yıldır bu Edirne'ye mal olmuş, Edirne'nin en önemli değeri ve markasıdır. 400 pazarcı esnafımızın, aileleri ve çalışanlarıyla birlikte yaklaşık 4 bin kişinin geçim kaynağıdır, ekmek teknesidir. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı ekonomik süreçte, birçok esnafımızın borç içerisinde olduğunu ve kış sezonu için ciddi hazırlıklar yaparak mal aldığın biliyoruz. Belediye başkanımızın da bu durumu göz önünde bulundurarak, esnafımızı mağdur etmeyeceğine inancımız tamdır" diye konuştu.

'1 AY SÜREYLE ERTELENMİŞ DURUMDA'

Atkoşan, "Belediyemizin aldığı idari karara karşı, Edirne İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talepli bir başvurumuz oldu. Mahkeme, geçici olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu konuyla ilgili herhangi bir eksiklik varsa, biz bunu gidermeye hazırız. Şu an için karar yaklaşık 1 ay süreyle ertelenmiş durumda. Bu süreçte mutlaka ortak akılla bir çözüm üreteceğimize inanıyoruz. Belediye başkanımıza randevu talebimizi ilettik. En kısa sürede kendisiyle görüşerek hem elimizdeki belgeleri sunacağız hem de çözüm için iş birliği yapacağız" dedi.